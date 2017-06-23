Жительница Забайкалья пыталась выехать в Китай по паспорту сестры-близнеца

КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Пограничники задержали жительницу Забайкалья, которая из-за долга не могла покинуть территорию РФ и чтобы выехать на шопинг в Китай, пыталась перейти границу по паспорту сестры-близнеца, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным управления, нарушительница была задержана пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Забайкальск". В поведении женщины, пересекающей государственную границу, не было ничего необычного.

"Гражданка Российской Федерации предъявила сотруднику пограничного контроля заграничный паспорт. На первый взгляд на фотографии была та же женщина, что и перед кабиной паспортного контроля, но зоркий глаз контролера все же смог уловить еле различимые отличия. Профессиональное чутье подсказывало: документ, удостоверяющий личность, женщине не принадлежит. Его хозяйкой оказалась сестра-близнец неудачливой путешественницы", — говорится в сообщении.

По словам задержанной, она планировала поездку в Китай для покупки вещей, но не могла выехать за пределы страны из-за долга. Тогда она решила, "что выходом из ситуации может стать ее поразительное сходство с сестрой".

"Совершить практически невозможное и распознать нарушительницу государственной границы смогла контролер отряда пограничного контроля "Забайкальск" Евгения Батоева. Примечательно, что с начала года это уже второй случай, когда зоркий глаз девушки помог задержать одного из пары близнецов, пытающегося проехать по не принадлежащему ему паспорту. За проявленную бдительность и профессиональное мастерство сотрудница пограничного контроля будет представлена к награде", — отмечают в ФСБ.

По данным ведомства, нарушительницу границы ждет суд. В соответствии с частью 1 статьи 322 УК РФ ей грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Также суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.