МВД заявило о проверке "освобождения" зооактивистами индюшек в Подмосковье

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полиция начала проверку по после "освобождения" зооактивистами и корреспондентом "Новой газеты" индюшек с Егорьевской птицефабрики в Подмосковье, сообщили РИА Новости в главке МВД по Московской области.

Как сообщила ранее "Новая газета", корреспондент издания снял акцию московских активистов по "первому открытому освобождению" животных с птицефабрики. Как видно из ролика, размещенного на сайте газеты, активисты пробрались на ферму и забрали трёх индеек. "Новая газета" отмечает, что с пониманием относится к позиции зооактивистов, но не поддерживает действия, противоречащие законодательству.

"Сейчас по данному факту проводится проверка", — рассказали в главке, подчеркнув, что пока есть лишь общая информация и "говорить о подробностях произошедшего можно будет только после завершения проверки".

Как рассказала РИА Новости директор фабрики Анна Сапунова, после заявления в отделение МВД в Егорьевск о взломе птичника "приезжал участковый и следователь из уголовного розыска". По ее словам, пока ущерб для фабрики подсчитать сложно, так как в птичнике находятся несколько тысяч птиц возрастом два с небольшим месяца, которых затруднительно пересчитать.

"В сентябре эта птица вырастет, после этого мы сможем определить, сколько голов не хватает, и определить ущерб. Это пояснение мы следствию сделали. Среднюю стоимость одной птицы мы оцениваем примерно в 1,8 тысячи рублей", — пояснила Сапунова.