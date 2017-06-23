Власти рассказали, как идут поиски пропавшего в Югре 11-летнего мальчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн — РИА Новости. Поиски 11-летнего мальчика, пропавшего в понедельник на реке Ингуягун под Когалымом (ХМАО), пока не дают результатов, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ранее сообщалось, что 19 июня ребенок отправился купаться на речку, после чего не вернулся домой, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. По одной из версий, мальчик был у водоема с другом, который на время отлучился, после чего, обнаружив исчезновение товарища, не решился рассказать о произошедшем взрослым. К поиску спасатели приступили лишь тогда, когда родители ребенка заявили полиции, что их сын не вернулся домой вовремя.

"По данным оперативного штаба, за вчерашний день, 22 июня, были проведены работы по патрулированию русла реки и береговой линии, водолазные работы, установлены заградительные стены. Пока все тщетно. По словам специалистов, поиски осложняет сильное течение и плохая видимость под водой", — прокомментировали в администрации Когалыма, уточнив, что поисково-спасательные мероприятия продолжаются четвертые сутки.

Отмечается, что в поисковых работах, кроме спасателей и представителей полиции, участвуют добровольцы и водолазы местного дайв-клуба. Кроме того, градообразующим предприятием был выделен вертолет для патрулирования территории с воздуха.

По факту исчезновения ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело.