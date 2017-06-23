Под Екатеринбургом возбудили второе уголовное дело после убийства девочки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следствие в городе Первоуральске Свердловской области возбудило второе уголовное дело после убийства 5-летней девочки в Свердловской области – о халатности сотрудников территориальных органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает в пятницу СК РФ.

По данным следствия, мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою пятилетнюю родственницу, после чего самостоятельно сообщил об этом в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетней".

"Следственными органами областного СК РФ возбуждено еще одно уголовное дело – теперь уже в целях проверки действий (бездействия) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также инспекции по делам несовершеннолетних на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)", — говорится в сообщении. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что по решению территориального отдела органов опеки и попечительства над 5-летней девочкой была оформлена временная опека со стороны ее тети — родной сестры умершей матери девочки. Но, по предварительным данным, сотрудники органов опеки должным образом не проверили условия проживания сестры матери девочки, родственные связи и круг общения женщины, ее образ жизни.

Также предварительно установлено, что днем в четверг, в день убийства, тетя оставила ребенка в квартире с неработающим, систематически употребляющим спиртное и ранее судимым дедушкой девочки. И мужчина вечером этого же дня, будучи в состоянии опьянения, убил ребёнка, полагают следователи.

"В случае подтверждения всех вышеуказанных предварительно установленных данных действий (бездействия) виновных должностных лиц будет дана самая жесткая и принципиальная уголовно-правовая оценка", — отмечается в сообщении.

Прокуратура Свердловской области в пятницу сообщает, что тетя девочки фактически уклонялась от выполнения обязанностей опекуна. Так, она держала ребенка голодным, у девочки не было своей кроватки, уточняет надзорное ведомство.