Под Екатеринбургом возбудили второе уголовное дело после убийства девочки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следствие в городе Первоуральске Свердловской области возбудило второе уголовное дело после убийства 5-летней девочки в Свердловской области – о халатности сотрудников территориальных органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает в пятницу СК РФ.
"Следственными органами областного СК РФ возбуждено еще одно уголовное дело – теперь уже в целях проверки действий (бездействия) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также инспекции по делам несовершеннолетних на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)", — говорится в сообщении. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
Также предварительно установлено, что днем в четверг, в день убийства, тетя оставила ребенка в квартире с неработающим, систематически употребляющим спиртное и ранее судимым дедушкой девочки. И мужчина вечером этого же дня, будучи в состоянии опьянения, убил ребёнка, полагают следователи.
"В случае подтверждения всех вышеуказанных предварительно установленных данных действий (бездействия) виновных должностных лиц будет дана самая жесткая и принципиальная уголовно-правовая оценка", — отмечается в сообщении.
Прокуратура Свердловской области в пятницу сообщает, что тетя девочки фактически уклонялась от выполнения обязанностей опекуна. Так, она держала ребенка голодным, у девочки не было своей кроватки, уточняет надзорное ведомство.