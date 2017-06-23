В Оренбурге локализовали пожар на складе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пожар на неэксплуатируемом складе в Оренбурге локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что склад горит на площади 1200 "квадратов". Как добавила РИА Новости пресс-секретарь МЧС по области Татьяна Самойлова, горит здание неэксплуатируемого склада комбикормов.

"В 11:03 23.06.2017 года пожар в здании неэксплуатируемого склада… локализован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара всего привлечено 62 человека и 30 единиц техники.