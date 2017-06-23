СК начал проверку после обрушения на шахте "Интинская" в Коми

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи организовали проверку в Республике Коми по факту происшествия на шахте АО "Интауголь", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что после обрушения из шахты выведен на поверхность 191 горняк, судьба еще одного шахтера неизвестна. На месте ЧП работают два отделения горноспасателей. В зоне обрушения находилось 16 человек — 15 из них уже вышли на поверхность.

"Двадцать третьего июня поступило сообщение о происшествии на участке по добыче угля шахты АО "Интауголь", в результате которого выведена рабочая смена горнорабочих, судьба еще одного шахтера неизвестна. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"Интауголь" — одно из двух угольных предприятий Республики Коми, наряду с "Воркутауголь". Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта. В марте 2016 года с шахты "Интинская" из-за происшествия, связанного со вспышкой метана, были эвакуированы 55 рабочих, никто не пострадал. Шахта была закрыта по предписанию Ростехнадзора на 60 дней либо до устранения предписаний ведомства. В начале апреля добыча угля на шахте была возобновлена.