СК начал проверку после обрушения на шахте "Интинская" в Коми

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи организовали проверку в Республике Коми по факту происшествия на шахте АО "Интауголь", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Двадцать третьего июня поступило сообщение о происшествии на участке по добыче угля шахты АО "Интауголь", в результате которого выведена рабочая смена горнорабочих, судьба еще одного шахтера неизвестна. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
"Интауголь" — одно из двух угольных предприятий Республики Коми, наряду с "Воркутауголь". Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта. В марте 2016 года с шахты "Интинская" из-за происшествия, связанного со вспышкой метана, были эвакуированы 55 рабочих, никто не пострадал. Шахта была закрыта по предписанию Ростехнадзора на 60 дней либо до устранения предписаний ведомства. В начале апреля добыча угля на шахте была возобновлена.