МЧС усиливает авиагруппировку в Сибири для борьбы с пожарами

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 прибыли в Иркутскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

На территории Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и в Кежемском районе Красноярского края действует режим ЧС в лесах из-за природных пожаров.

"Авиация передислоцирована из других регионов для защиты населенных пунктов области от природных пожаров. В Иркутскую область прибыли самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после дозаправки топливом и водой, самолет Бе-200 проведет авиапатрулирование районов для корректировки плана тушения пожаров, после чего авиация приступит к тушению четырех сложных пожаров в Прибайкалье. Также, для доставки в труднодоступные районы пожарных-десантников будет применяться вертолет Ми-8. "В случае необходимости воздушное судно, оборудованное водосливным устройством, будет применяться для ликвидации огня", — добавили в ведомстве.

Как подчеркивается, авиационно-спасательная группировка также задействована в Забайкалье и Бурятии, что позволяет не допустить распространения пожаров.