Два отделения спасателей работают на месте обрушения в шахте "Интинская"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два отделения горноспасателей работают на месте обрушения горной породы в шахте "Интинская" в Коми, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что после обрушения из шахты выведен на поверхность 191 горняк, судьба еще одного шахтера неизвестна.

"В шахте работают два отделения ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть)", — сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах региона, вентиляция в шахте после ЧП не нарушена. Он напомнил, что на участке, где произошло ЧП, на тот момент находилось 16 человек — 15 из них уже вышли на поверхность.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ РИА Новости подтвердили факт обрушения, отметив, что подробности выясняются.

"Интауголь" — одно из двух угольных предприятий республики Коми, наряду с "Воркутауголь". Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта. В марте 2016 года с шахты "Интинская" из-за происшествия, связанного со вспышкой метана, были эвакуированы 55 рабочих, никто не пострадал. Шахта была закрыта по предписанию Ростехнадзора на 60 дней либо до устранения предписаний ведомства. В начале апреле добыча угля на шахте была возобновлена.