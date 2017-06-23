Два отделения спасателей работают на месте обрушения в шахте "Интинская"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два отделения горноспасателей работают на месте обрушения горной породы в шахте "Интинская" в Коми, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"В шахте работают два отделения ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть)", — сказал собеседник агентства.
По словам источника в экстренных службах региона, вентиляция в шахте после ЧП не нарушена. Он напомнил, что на участке, где произошло ЧП, на тот момент находилось 16 человек — 15 из них уже вышли на поверхность.
В пресс-службе регионального главка МЧС РФ РИА Новости подтвердили факт обрушения, отметив, что подробности выясняются.
"Интауголь" — одно из двух угольных предприятий республики Коми, наряду с "Воркутауголь". Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта. В марте 2016 года с шахты "Интинская" из-за происшествия, связанного со вспышкой метана, были эвакуированы 55 рабочих, никто не пострадал. Шахта была закрыта по предписанию Ростехнадзора на 60 дней либо до устранения предписаний ведомства. В начале апреле добыча угля на шахте была возобновлена.