В Москве опознали одного из погибших в канализации работников

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Один из пяти погибших при проведении работ в канализационном коллекторе на западе Москвы является гражданином Киргизии, он был опознан, опознание второго возможного погибшего гражданина страны состоится в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.

В четверг в канализационном коллекторе по улице Боженко в Москве обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости. По данным источника в экстренных службах столицы, среди погибших двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один россиянин, предварительная причина гибели — отравление метаном. Позднее посольство со ссылкой на предварительную информацию ГУ МЧС России по Москве сообщило, что двое погибших являются гражданами Киргизии.

"Одного опознали – точно наш (гражданин Киргизии – ред.), а у второго паспорта нет. Но сегодня в 10 часов будет опознание", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сотрудники посольства Киргизии в Москве в четверг были на месте происшествия и в пятницу уже выехали на опознание второго предполагаемого погибшего гражданина киргизии.