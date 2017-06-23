В Москве опознали одного из погибших в канализации работников

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Один из пяти погибших при проведении работ в канализационном коллекторе на западе Москвы является гражданином Киргизии, он был опознан, опознание второго возможного погибшего гражданина страны состоится в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.
"Одного опознали – точно наш (гражданин Киргизии – ред.), а у второго паспорта нет. Но сегодня в 10 часов будет опознание", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сотрудники посольства Киргизии в Москве в четверг были на месте происшествия и в пятницу уже выехали на опознание второго предполагаемого погибшего гражданина киргизии.