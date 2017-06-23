В Хабаровске назвали причину взрыва баллона в лаборатории

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Самопроизвольная разгерметизация газового баллона могла стать причиной взрыва в лаборатории горнодобывающей компании в Хабаровске, сообщает в пятницу пресс-служба хабаровского филиала АО "Полиметалл УК", которой принадлежит лаборатория.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг в лаборатории предприятия в Индустриальном районе Хабаровска произошел взрыв 50-литрового баллона с ацетиленом. После взрыва возгорания не последовало. Пострадали три работника предприятия. Они доставлены в больницу, им оказана квалифицированная медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. СУСК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку.

"В рабочем помещении лаборатории произошёл хлопок газа, используемого при работе аналитического оборудования. Предположительно, произошла внезапная самопроизвольная разгерметизация газового баллона, резкий выход газа, взрыв в результате смешивании с кислородом в атмосфере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что газ поставляет сторонняя организация. Вероятными причинами могли стать неисправности крана или самого баллона, причины выясняют эксперты. Размер ущерба и масштаб повреждений уточняются.