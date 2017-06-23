На Ладоге в поисках подростков обследовали более 240 квадратных километров
09:4023.06.2017
(обновлено: 09:41 23.06.2017)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Свыше 240 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, уже обследовали спасатели с начала поисков, сообщил РИА Новости в пятницу представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.
"Авиация и плавсредства за сутки обследовали в акватории озера 66 квадратных километров, всего с начала поиска — 241 квадратный километр", — сказал собеседник агентства, добавив, что судьба трех подростков остается неизвестной.
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По его словам, за минувшие сутки наземная группировка проверила еще четыре километра береговой линии, всего — 43 километра. Водолазы с начала поиска совершили 47 спусков под воду, за сутки — 18.
По данным МЧС РФ, к поисково-спасательным работам привлечены 273 человека, в том числе 22 водолаза, а также 72 единицы техники, включая 32 плавсредства и два воздушных судна.
В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.