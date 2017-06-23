На Ладоге в поисках подростков обследовали более 240 квадратных километров

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (28)

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Свыше 240 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, уже обследовали спасатели с начала поисков, сообщил РИА Новости в пятницу представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"Авиация и плавсредства за сутки обследовали в акватории озера 66 квадратных километров, всего с начала поиска — 241 квадратный километр", — сказал собеседник агентства, добавив, что судьба трех подростков остается неизвестной.

По его словам, за минувшие сутки наземная группировка проверила еще четыре километра береговой линии, всего — 43 километра. Водолазы с начала поиска совершили 47 спусков под воду, за сутки — 18.

По данным МЧС РФ, к поисково-спасательным работам привлечены 273 человека, в том числе 22 водолаза, а также 72 единицы техники, включая 32 плавсредства и два воздушных судна.