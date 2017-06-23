В Омске пятеро грабителей получили по два года за подрыв банкоматов

НОВОСИБИРСК, 23 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Омска осудил пятерых местных жителей к двум годам колонии каждого за две неудачные попытки подрывов банкоматов для хищения из них денег, сообщает в пятницу прокуратура региона.
По данным ведомства, мужчины решили заполучить деньги из банкоматов путем их подрыва. Распределив между собой роли, они подготовили газовый баллон, гвоздодер и машину. Кроме того, они провели несколько испытаний с использованием холодильника, найденного на свалке.
"В ночное время 12 января 2017 года они подъехали к одному из многоэтажных домов на улице Карбышева в Омске, на первом этаже которого были расположены два банкомата. Надев маски и перчатки, мужчины попытались взорвать один из них, однако взрывной силы не хватило для повреждения корпуса хранилища, в связи с чем завладеть денежными средствами им не удалось", — сообщили в прокуратуре.
"Вину в совершении преступлений они признали полностью, заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ленинский районный суд Омска назначил каждому по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.