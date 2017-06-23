В Омске пятеро грабителей получили по два года за подрыв банкоматов

НОВОСИБИРСК, 23 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Омска осудил пятерых местных жителей к двум годам колонии каждого за две неудачные попытки подрывов банкоматов для хищения из них денег, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей 30-летнего Дмитрия Аляева, 29-летнего Алексея Бойцова, 22-летнего Сергея Миненко, 21-летнего Александра Шетцеля, 20-летнего Сергея Краснова", — говорится в сообщении. Все они признаны виновными в покушении на кражу, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным ведомства, мужчины решили заполучить деньги из банкоматов путем их подрыва. Распределив между собой роли, они подготовили газовый баллон, гвоздодер и машину. Кроме того, они провели несколько испытаний с использованием холодильника, найденного на свалке.

"В ночное время 12 января 2017 года они подъехали к одному из многоэтажных домов на улице Карбышева в Омске, на первом этаже которого были расположены два банкомата. Надев маски и перчатки, мужчины попытались взорвать один из них, однако взрывной силы не хватило для повреждения корпуса хранилища, в связи с чем завладеть денежными средствами им не удалось", — сообщили в прокуратуре.

Спустя несколько дней, отметили в ведомстве, они вновь попытались взорвать банкомат, но уже другой. Попытка не увенчалась успехом по той же причине. В банкоматах находилось более 7 миллионов рублей. Спустя некоторое время полицейские задержали всех грабителей-неудачников.

"Вину в совершении преступлений они признали полностью, заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ленинский районный суд Омска назначил каждому по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.