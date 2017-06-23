Хабаровские следователи завели дело после нападения на врача-хирурга

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи ведут расследование по факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы города Хабаровска, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"По факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы № 10 города Хабаровска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 июня в приемный покой больницы № 10 города Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Во время медицинского осмотра у врача-хирурга пациент стал вести себя неадекватно, агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медицинский работник, избегая конфликта, вышел из кабинета, но злоумышленник догнал его в коридоре, повалил на пол и стал наносить удары. После этого агрессивный пациент был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Добавляется, что потерпевший был доставлен в больницу, в настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее главный врач городской больницы Хабаровска Александр Калашников рассказал РИА Новости, что жаловавшийся на боли в животе хабаровчанин избил врача-хирурга, не вынеся вопроса о шрамах и татуировках.