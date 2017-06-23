В Омске задержали двух мужчин, ранивших пятерых из огнестрельного оружия

НОВОСИБИРСК, 23 июн – РИА Новости. Полицейские и следователи СК в Омске задержали двух мужчин, ранивших из огнестрельного оружия своих пятерых оппонентов, приехавших на встречу, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что поздно вечером 9 июня на проспекте Королева в Омске была открыта стрельба, в результате чего были ранены пятеро мужчин. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц".

"В результате проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены личности стрелявших. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении. Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители 29 и 26 лет.

По версии следствия, подозреваемые, находившиеся в масках, из личных неприязненных отношений несколько раз выстрелили из автоматического оружия по ногам приехавших на встречу мужчин в возрасте 22 года, 33, 37, 46 и 53 лет. После этого стрелявшие уехали на ВАЗ-2114, а потерпевшие были госпитализированы.

В свою очередь, в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что для розыска стрелков были задействованы наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и личности предполагаемых преступников были установлены в течение суток. Далее в гаражном кооперативе была обнаружена машина, из которой и велась стрельба, а также части оружия, которые мужчины выбросили в реку Иртыш.

В СК добавили, что по решению суда 29-летний подозреваемый заключен под стражу, а 26-летний — под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.