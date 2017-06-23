В Москве начали проверку после гибели пятерых работников в канализации

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роструд проверит работодателя в связи с гибелью пятерых человек в канализационном коллекторе Москвы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В результате несчастного случая погибли 5 человек.

"В связи с поступившей информацией о произошедшем групповом несчастном случае в одном из столичных канализационных коллекторов представители территориального органа Роструда в Москве выехали на место происшествия для участия в расследовании", — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

"В связи с происшедшим Роструд проведёт проверку работодателя на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда", — сообщил Шкловец.

В четверг в канализационном люке по улице Боженко в Москве обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По данным источника в экстренных службах столицы, среди погибших двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один россиянин, предварительная причина гибели — отравление метаном.