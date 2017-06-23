В Хабаровске следствие проводит проверку после взрыва баллона с ацетиленом

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту взрыва баллона с ацетиленом в лаборатории предприятия в Хабаровске, в результате которого трое работников получили травмы, сообщает в пятницу СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, вечером 22 июня 2017 года в лаборатории коммерческого предприятия в Индустриальном районе Хабаровска произошел взрыв 50-литрового баллона с ацетиленом. После взрыва возгорания не последовало. Пострадали три работника предприятия. Они доставлены в больницу, им оказана квалифицированная медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

"По этому факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, взрыв без последующего горения произошел в двухэтажном здании, где находились производственные помещения. Ударной волной выбило окно и дверь, несущие конструкции не повреждены.