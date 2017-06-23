Спасатели уничтожили две найденные в Приморье авиабомбы

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Дальневосточные спасатели-взрывники уничтожили две найденные в Приморье авиационные бомбы, сообщает ДВРПСО МЧС России.

Отмечается, что жители села Воздвиженка нашли в заболоченной местности два взрывоопасных предмета, предположительно, авиационные бомбы.

"Прибыв на место, спасатели идентифицировали два взрывоопасных предмета, они являются фугасными авиационными бомбами, которые весят около 500 килограмм (ФАБ – 500)", — говорится в сообщении.

Работу спасателей осложнило то, что по болотистой местности к бомбам было невозможно подъехать даже на КамАЗе, как и перенести их для погрузки в автомобиль. Уничтожить их на месте спасатели тоже не могли — до ближайшего населенного пункта чуть более 800 метров.

При помощи автомобильной лебедки бомбы подтянули и погрузили на специально оборудованный автомобиль. После груз перевезли на военный полигон, где уничтожили его подрывом.

На Дальнем Востоке поисково-спасательное подразделение является единственным, которое имеет право на поиск и уничтожение взрывоопасных предметов, в том числе и авиационных бомб.