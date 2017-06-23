Прокуратура проверяет сообщение о грубости сахалинской медсестры к ребенку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Прокуратура на Сахалине проверяет сообщение в СМИ о грубом обращении медсестры местной ЦРБ с ребенком, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Накануне в соцсетях появилось видео, которое на мобильный телефон сняла медсестра Макаровской районной больницы. На нем слышно, как она с использование ненормативной лексики отчитывает двухлетнего малыша за то, что тот испачкал штаны.

"Прокуратурой Макаровского района организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы в связи с публикацией в СМИ видео, на котором медсестра грубо обращается с ребенком", — говорится в сообщении.

Сразу после того, как видео разошлось по коллегам медсестры и дошло до главного врача, сотрудница была уволена, подтвердили РИА Новости в Макаровской ЦРБ. Женщина сама написала заявление на увольнение. То же говорят и в министерстве здравоохранения региона.

Двухлетний мальчик попал в Макаровскую ЦРБ после того, как его изъяли из родной семьи. Сейчас решается вопрос о лишении его матери родительских прав.