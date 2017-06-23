Два жителя Вьетнама пытались вывезти с Сахалина медвежие лапы "для каши"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Два гражданина Вьетнама пытались вывезти из Южно-Сахалинска в Сеул лапы, когти и желчный пузырь медведя, которые якобы были нужны им "для рисовой каши", сообщает сахалинская таможня.

"В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Сахалинской таможни регионального управления ФСБ и службы безопасности аэропорта Южно-Сахалинска у двух граждан Вьетнама, улетавших рейсом Южно-Сахалинск – Сеул, в личных вещах были обнаружены останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, предположительно, это четыре лапы медведя, желчный пузырь и 31 коготь. Задержанный товар направлен на экспертизу для идентификации.

Иностранцы объяснили, что останки нужны были им "для приготовления рисовой каши".

После проведения экспертизы будет решен вопрос о наличии состава административного правонарушения или уголовного преступления.