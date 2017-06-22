Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Летевший из китайского Гуанчжоу в Москву лайнер совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, сообщила в четверг РИА Новости представитель УТ МВД по УрФО.

"Летевший из Гуанчжоу в Москву лайнер запросил посадку в связи с ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки КНР. Самолет сел. Женщину, у которой, по предварительным сведениям, гипертоническая болезнь, доставили в больницу", — сказала представитель управления.