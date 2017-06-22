Девочку, пострадавшую при задержании осужденного в Ставрополе, выписали

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Медики выписали 10-летнюю девочку, пострадавшую в результате задержания осужденного в Ставрополе, состояние другого пострадавшего – 17 летнего юноши — оценивается как стабильное, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее прокуратура края сообщила, что 17-летний подросток и 10-летняя девочка получили огнестрельные ранения в Ставрополе во время задержания мужчины, пытавшегося сбежать из-под конвоя. По данным ГУМВД по Ставропольскому краю, задержанный беглец был осужден к восьми годам лишения свободы за тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Сбежать он попытался после оглашения приговора, когда его сажали в автомобиль.

По данным пресс-службы, состояние юноши стабильное, его жизнь вне опасности, он получает всю необходимую помощь.

"Девочка, также пострадавшая в результате стрельбы, получила незначительные травмы и после оказания медпомощи была отпущена с родителями домой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, губернатор Владимир Владимиров навестил подростка, находящегося под присмотром медиков в лечебном учреждении регионального центра, пообщался с юношей и его родителями. Ситуация остается на контроле властей.