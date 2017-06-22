В Свердловской области пьяный мужчина убил пятилетнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. В городе Первоуральск Свердловской области убили пятилетнюю девочку, возбуждено дело, сообщает в четверг региональное СУСК РФ.

"Вечером 22 июня в квартире дома по проспекту Ильича в Первоуральске мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою пятилетнюю родственницу, после чего самостоятельно сообщил об этом в правоохранительные органы", — уточняет СУСК.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетней". Управление отмечает, что сейчас выясняются мотивы и обстоятельства случившегося, ведется осмотр места преступления, в отношении подозреваемого планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу. Также в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанному мужчине обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что на месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции Первоуральска, сыщики угрозыска и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают соседей подозреваемого. Кроме того, устанавливаются образ жизни мужчины, отношение его к ребенку и степень их родства.