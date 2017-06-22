В Челябинске ребенок получил травму головы, прыгая на батуте

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Следствие проверяет инцидент в Челябинске, где 11-летний ребенок получил травму головы, прыгая на батуте, сообщает в четверг СК РФ.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей в батутном центре", — говорится в сообщении.
Это не первый случай травмирования ребенка на батуте в России за последнее время. Во вторник СК сообщил, что в городе Ангарск Иркутской области за последние полтора месяца четыре ребенка получили переломы на батутах. В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении предпринимателей, которые предоставляли услуги батутных аттракционов.
В начале июня СК сообщал, что суд в Калуге приговорил к двум годам лишения свободы условно предпринимателя, на батуте которого девочка получила два перелома.