Подростков из Коми, сломавших сверстнику нос из-за 150 рублей, ждет суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Следственный отдел Сыктывкара завершил расследование уголовного дела в отношении четырех подростков в возрасте 15-17 лет, обвиняемых в избиении сверстника, получившего перелом носа, и краже у него 150 рублей, сообщает СУСК РФ по Коми.

По данным следствия, в марте 2017 года в районе школы на Петрозаводской улице в Сыктывкаре группа подростков 15-17 лет стала требовать деньги у сверстника.

"Для подавления воли к сопротивлению несовершеннолетние нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами по различным частям тела и похитили у него 150 рублей, после чего скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Преступными действиями потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде перелома костей носа, кровоподтеков и ссадин", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой".

Как уточняет СУСК, в ходе предварительного расследования фигуранты частично признали вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.