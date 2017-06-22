Мизулина надеется на объективное расследование гибели мальчика в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина рассчитывает на объективное расследование ситуации с гибелью шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе, поддерживает решение Госдумы разобраться в этом деле.

Госдума в пятницу подготовит протокольное поручение по предоставлению депутатам объективной информации по ситуации с гибелью мальчика, сообщил первый зампред ГД Иван Мельников.

"Я рада, что депутаты присоединились и взяли на контроль это непростое и резонансное дело. Убеждена, только вместе мы можем добиться торжества справедливости и правды. Уверена, что в этой ситуации необходимо объективное расследование", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК России по Подмосковью.