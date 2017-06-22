Мизулина надеется на объективное расследование гибели мальчика в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина рассчитывает на объективное расследование ситуации с гибелью шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе, поддерживает решение Госдумы разобраться в этом деле.
"Я рада, что депутаты присоединились и взяли на контроль это непростое и резонансное дело. Убеждена, только вместе мы можем добиться торжества справедливости и правды. Уверена, что в этой ситуации необходимо объективное расследование", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.
В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК России по Подмосковью.