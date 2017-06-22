Еще одного подростка с перевернувшейся на Ладоге лодки выписали из больницы

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (27)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Второй из двух подростков, спасшихся после того, как лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, в четверг днем выписан из больницы, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна.

"Второго мальчика выписали днем", — сказала Потурай, напомнив, что первого подростка опустили домой в четверг утром.

По ее словам, у юношей хорошие анализы и нормальная температура, пневмония не диагностирована.

Как сообщал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, спасатели с момента начала поисков обследовали около 170 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе. В четверг запланировано продолжение поисковых работ с привлечением авиации, плавсредств, водолазов со специальным оборудованием и телеуправляемым аппаратом с гидролокатором бокового обзора, а также наземной группировки.

ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.