В Челябинской области мужчина зарезал подростка после конфликта

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя города Копейск Челябинской области, который подозревается в том, что после конфликта зарезал подростка, сообщает в четверг СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Копейска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, уточняет СК.