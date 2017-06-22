В Челябинской области мужчина зарезал подростка после конфликта

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя города Копейск Челябинской области, который подозревается в том, что после конфликта зарезал подростка, сообщает в четверг СК РФ.

По версии следствия, в среду ночью возле одного из домов в Копейске у подозреваемого возник конфликт с 17-летним подростком, который пил пиво в компании знакомых. Подросток несколько раз ударил мужчину, считают следователи. После этого, по данным СК, подозреваемый зашел в свою квартиру, взял нож и, вернувшись к месту конфликта, зарезал подростка.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Копейска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, уточняет СК.