Комиссия Минобразования Адыгеи перепроверит медалистов одного из районов

МАЙКОП, 22 июн — РИА Новости. Министерство образования и науки Адыгеи направило в Тахтамукайский район республики специальную комиссию, которая перепроверит работы всех медалистов района, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Поводом для проверки стало выступление на выпускном вечере медалистки одной из школ Тахтамукайского района, которая заявила, что дочь чиновницы районной системы образования не заслуженно получила медаль.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы, в Тахтамукайском районе республики вручены 38 медалей "За особые успехи в учении", в том числе пять медалей выданы в Тахтамукайской школе номер 1, где произошел инцидент.

Видео с выступлением медалистки разошлось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс.

"Крайне неприятная ситуация. Но мы пока просим воздержаться от преждевременных выводов. Проверка завершится уже завтра. Ее результаты будут оглашены публично", — цитирует пресс-служба слова министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева.

На это неделе на совещании республиканской комиссии по противодействию коррупции врио главы республики Мурат Кумпилов потребовал от правительства еще раз проанализировать возможные слабые места в образовании и исключить все коррупциногенные факторы.

"Недопустимы коррупционные факторы в системе образования. Сегодня в приоритете вопрос повышения уровня образования. А любые проявления коррупции нужно не только жестко пресекать, но и полностью исключить в этой сфере", — цитирует пресс-служба Кумпилова.

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