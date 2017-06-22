Обвиняемым в убийстве Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил присяжным судья Московского окружного военного суда.
"Наказание по статье УК РФ "убийство" предусматривает от 8 до 20 лет, а также до пожизненного лишения свободы и смертной казни, но в России она не применяется", — отметил он.
Судья пояснил, что информация о наказании не должна влиять при ответе на вопрос о виновности, а доводится для сведения присяжных, лишь чтобы они обдумали вопрос о снисхождении.
Судья продолжит напутственную речь 27 июня. После этого присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.
На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.
"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.
Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.
Участники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
Акция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.
Член федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.
Демонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.
По словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.
В середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.
Серьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.
Всего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.
Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.
После окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.