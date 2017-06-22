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Происшествия

Обвиняемым в убийстве Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного

Сюжет:
Расследование убийства Бориса Немцова (634)
15:3022.06.2017
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил присяжным судья Московского окружного военного суда.

Подозреваемый в убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подозреваемый по делу Немцова заявил, что не стал бы стрелять в спину
"Наказание по статье УК РФ "убийство" предусматривает от 8 до 20 лет, а также до пожизненного лишения свободы и смертной казни, но в России она не применяется", — отметил он.

Судья пояснил, что информация о наказании не должна влиять при ответе на вопрос о виновности, а доводится для сведения присяжных, лишь чтобы они обдумали вопрос о снисхождении.

Судья продолжит напутственную речь 27 июня. После этого присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Темирлан Эскерханов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обвиняемый в убийстве Немцова пожаловался на ночные кошмары
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДемонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАкция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Акция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.
© AFP 2017 / Vasily MaximovДемонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Демонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaВ середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
В середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Серьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.
© AFP 2017 / Vasily MaximovВсего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Всего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПисатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
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Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaПосле окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
После окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.
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