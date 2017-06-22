Обвиняемым в убийстве Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил присяжным судья Московского окружного военного суда.

"Наказание по статье УК РФ "убийство" предусматривает от 8 до 20 лет, а также до пожизненного лишения свободы и смертной казни, но в России она не применяется", — отметил он.

Судья пояснил, что информация о наказании не должна влиять при ответе на вопрос о виновности, а доводится для сведения присяжных, лишь чтобы они обдумали вопрос о снисхождении.

Судья продолжит напутственную речь 27 июня. После этого присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.