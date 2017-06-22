Петербуржца, обвиняемого в кражах транспорта с помощью эвакуатора, ждет суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Следственным управлением при УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в кражах автомобилей с помощью личного эвакуатора, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУМВД.

"Установлено, что петербуржец для преступных целей использовал находящийся в собственности эвакуатор, а похищенные автомобили разбирал на запасные части для продажи", — говорится в сообщении.

Так, в марте 2016 года обвиняемый при помощи эвакуатора похитил отечественный автомобиль, припаркованный на Седьмой Советской улице, переместил его на улицу Фучика, разобрал за запчасти и продал в пункте приема металлолома. Также установлено, что аналогичным образом была похищена иномарка на Евгеньевской улице. Дополнительно он изобличен в еще одной краже иномарки в апреле 2016 года на Восьмой Советской улице.

"Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей. В ходе расследования материальный ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд по существу", — заключает ГУМВД.