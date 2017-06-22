На Урале осудили мужчину, из-за непотушенной сигареты которого погибли люди

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, из-за непотушенной сигареты которого погибли его мать и сестра, получил два года ограничения свободы, сообщило следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, мужчина жил в одной квартире вместе со своей матерью, сестрой и малолетней племянницей. Периодически он злоупотреблял спиртным и имел обыкновение курить в своей комнате в состоянии алкогольного опьянения.

"Именно эти две вредные привычки и привели однажды к трагедии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал курить, лежа на диване", — отмечает СК.

Следователи считают, что мужчина уснул, не потушив сигарету. Поскольку все это происходило ночью, другие домочадцы тоже спали. В результате тления непогашенной сигареты загорелся диван и другие предметы интерьера. Из-за возникшего задымления отравление окисью углерода и продуктами горения получили мать мужчины, его сестра и племянница. Первые две погибли. Жизнь малолетней племянницы удалось спасти врачам.

"Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом того, что другие родственники погибших не настаивали на строгом наказании для него, а также с учетом ряда других смягчающих его вину обстоятельств, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с наложением на него ряда ограничений", — говорится в сообщении.-0-