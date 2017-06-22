На Ямале выясняют обстоятельства гибели девочки от огнестрельного ранения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. В Ямальском районе ЯНАО проводится доследственная проверка после гибели несовершеннолетней девочки от огнестрельного ранения, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По информации следователей, 21 июня в чуме на северо-западном берегу озера Хето-То было обнаружено тело 11-летней девочки. Отмечается, что накануне происшествия она вместе со своими братьями и сестрами осталась в чуме без присмотра родителей, так как их мать находится в больнице, а отец уехал по делам.

Брат девочки позвонил в фельдшерско-акушерский пункт и сообщил, что она получила огнестрельное ранение. Девочка скончалась от кровопотери до прилета вертолета санитарной авиации.

"В настоящее время следователями опрашивается мать несовершеннолетней, устанавливается местонахождение отца. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.