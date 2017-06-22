В Кузбассе бизнесмен предстанет перед судом по делу о ДТП с футболистами

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предприниматель, который, по версии следствия, организовал перевозку детей-футболистов в неисправном автобусе, попавшем в итоге в ДТП, предстанет перед судом в Кузбассе, сообщает в четверг СК России.

ДТП с участием микроавтобуса Hyundai, на котором футболисты возвращались из Новокузнецка в Кемерово, произошло 7 августа 2016 года на трассе "Кемерово — Ленинск-Кузнецкий". У транспортного средства лопнуло правое заднее колесо, водитель — 19-летний кемеровчанин — не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находились девять пассажиров. Один из них, 17-летний кемеровчанин, погиб на месте, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Один из госпитализированных спортсменов позже скончался в больнице.

В мае Кемеровский районный суд приговорил водителя микроавтобуса к 3,5 года лишения свободы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении. Бизнесмен обвиняется по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2016 года предприниматель без заключения письменного договора предоставил микроавтобус для междугородней перевозки детской футбольной команды. При этом обвиняемому было известно, что машина не соответствует требованиям безопасности, поскольку на автобусе были установлены колеса с шинами зимнего типа, на резине были повреждения, считает следствие. Предприниматель поручил перевозить детей своему сыну, который не имел необходимой для управления автобусом водительской категории, отмечают следователи.

СК уточняет, что в ходе расследования проведены пять автотехнических экспертиз, которые установили, что техническое состояние автобуса не соответствовало требованиям безопасности. На шинах были повреждения, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, полагает следствие.-0-