ФТС изъяла более двух с половиной тонн наркотиков с начала 2017 года

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правоохранительные подразделения российских таможенных органов с начала 2017 года изъяли более 2,5 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Анатолий Серышев.

"С начала 2017 года правоохранительные подразделения таможенных органов изъяли из незаконного оборота в 589 случаях свыше 2,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе около 6 килограммов героина, более 302 килограммов гашиша, 7,8 килограмма кокаина, 10 килограммов марихуаны, 2,8 килограмма новых психоактивных веществ, свыше 20 килограммов иных наркотических средств и 13 килограммов сильнодействующих веществ", — сказал Серышев, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По итогам 2016 года ФТС в 1124 случаях изъяла более 823 килограмма наркотических средств и других веществ.

"Прежде всего, мы изымаем наибольшее количество наркотиков по каналу международных почтовых направлений. На втором месте стоит досмотр багажа, на третьем месте — ручная кладь, на четвертом месте — тайники и оборудование, в основном, транспортных средств", — добавил Серышев.