Двое отравившихся спиртом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Экспертиза подтвердила, что массовое отравление в Сергиево-Посадском районе Московской области произошло из-за метилового спирта, двое пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы района.

По данным прокуратуры Московской области, после распития спиртных напитков 11 местных жителей были доставлены в больницы с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем". На данный момент трое пострадавших скончались. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в моче и крови погибших и пострадавших был обнаружен метиловый спирт.

"Пострадали 11 человек в возрасте от 35 лет до 51 года. Они вместе отмечали день рождения и распивали жидкость, которую разливали из пятилитровой канистры. Три человека умерли. Остальные восемь пострадавших находятся на стационарном лечении. С 23.00 21 июня до 4.00 22 июня всем госпитализированным пациентам было проведено исследование биологических сред на токсические вещества… которое подтвердило отравление суррогатами алкоголя, а именно метанолом", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, трех пациентов, нуждающихся в проведении острого гемодиализа, перевели в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. "Пять пациентов в настоящее время находятся в отделении реанимации Сергиево-Посадской районной больницы, двое из них в крайне тяжелом состоянии", — добавили в пресс-службе.