В Хабаровске похитители 780 тонн топлива с речных судов пойдут под суд

ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Организатора и 20 участников преступной группы, обвиняемых в похищении топлива с речных судов в Хабаровском крае, предстанут перед судом в Хабаровске, сообщает в четверг прокуратура региона.

По версии следствия, бывший работник ОАО "Хабречторгпорт", долгое время проработавший в должности шкипера-механика, в мае 2015 года создал и возглавил организованную группу для систематического хищения судового топлива, принадлежащего ОАО "Хабречторгпорт" и артели старателей "Восток". Капитаны судов экономили топливо и продавали его излишки посторонним лицам. В результате с мая по октябрь 2015 года сообщники похитили свыше 780 тонн судового топлива стоимостью более 23 миллиона рублей.

"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника ОАО "Хабречторгпорт" и 20 соучастников, 15 из которых являлись капитанами судов, принадлежащих ОАО "Хабречторгпорт". Они обвиняются по статьям "покушение на растрату с использованием служебного положения" и "растрата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вручения копии обвинительного заключения всем фигурантам дела, его направят в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.