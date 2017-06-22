Прокуратура проводит проверку после отравления людей в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления людей спиртосодержащей продукцией в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, после распития спиртных напитков 11 местных жителей были доставлены в больницы с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем". На данный момент трое пострадавших скончались

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение на территории Сергиево-Посадского района законодательства в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.