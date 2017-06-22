В Астраханской области от отравления суррогатом скончался еще один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Число жертв от отравления спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области выросло до 4 человек, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

Следователи проводят проверку по факту отравления пяти взрослых и двух подростков неустановленной спиртосодержащей жидкостью; три человека скончались, еще один находился в коме.

"Мужчина, который находился в коме, скончался. Число погибших составляет четыре человека", — пояснил собеседник агентства.

По данным следствия, в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с неустановленной жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта. Парни доставили канистру домой к одному из них и разбавили ее содержимое водой для употребления. К "застолью" молодых людей присоединились двое соседей, мужчина и женщина.

Отмечается, что во вторник все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. В среду один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних: племянника одного из погибших и его друга. Вечером во вторник 14-летние мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. Организована оперативная доставка детей спецтранспортом в медицинские учреждения областного центра.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.