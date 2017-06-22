Медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние трех отравившихся спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области не критическое, они сейчас находятся в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Житель Ахтубинска, который нашел канистру, поступил в хирургическое отделение местной больницы утром 21 июня с диагнозом "острый панкреатит". На данный момент его состояние ближе к удовлетворительному. В настоящее время двое несовершеннолетних находятся в Ахтубинской ЦРБ под наблюдением специалистов. Их состояние средней тяжести. В переводе в отделение острых отравлений городской клинической больницы №3 (Астрахани) они не нуждаются", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что подростки обратились в районную больницу сами, после того как увидели по телевидению новость об отравлении.
Отмечается, что во вторник все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. В среду один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних: племянника одного из погибших и его друга. По версии следствия, мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.