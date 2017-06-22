Медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние трех отравившихся спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области не критическое, они сейчас находятся в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Следователи проводят проверку по факту отравления в Ахтубинском районе пяти взрослых и двух подростков неустановленной спиртосодержащей жидкостью; четыре человека скончались, еще трое находятся в больнице.

"Житель Ахтубинска, который нашел канистру, поступил в хирургическое отделение местной больницы утром 21 июня с диагнозом "острый панкреатит". На данный момент его состояние ближе к удовлетворительному. В настоящее время двое несовершеннолетних находятся в Ахтубинской ЦРБ под наблюдением специалистов. Их состояние средней тяжести. В переводе в отделение острых отравлений городской клинической больницы №3 (Астрахани) они не нуждаются", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что подростки обратились в районную больницу сами, после того как увидели по телевидению новость об отравлении.

По данным следствия, в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с неустановленной жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта. Парни доставили канистру домой к одному из них и разбавили ее содержимое водой для употребления. К "застолью" молодых людей присоединились двое соседей, мужчина и женщина.

Отмечается, что во вторник все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. В среду один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних: племянника одного из погибших и его друга. По версии следствия, мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.