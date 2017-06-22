В жилом доме в Архангельской области вспыхнул пожар, один человек пострадал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Пожар в жилом доме в Красноборском районе Архангельской области, по предварительным данным, повредил восемь квартир, один человек госпитализирован, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, пожар в жилом деревянном двухэтажном 12-квартирном доме произошел вечером в среду на площади более 500 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 24 человека, в том числе восемь детей.

"Жертв нет. Пострадал один человек, госпитализирован в реанимационное отделение Котласской межрайонной больницы с термическими ожогами второй степени головы, тела и верхних конечностей на 25% поверхности тела и ожогом дыхательных путей", — говорится в сообщении ГУМЧС.

Как уточняет ведомство, в результате пожара повреждена кровля и перекрытие дома на площади 515 квадратных метров, шесть квартир на втором этаже и две квартиры на первом этаже. Причина и ущерб устанавливаются.

В ночь на четверг три семьи в составе 10 человек расселены в резервный жилой фонд, остальные, по состоянию на утро, временно размещены у родственников и знакомых.