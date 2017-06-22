В Чувашии нашли тело пропавшей неделю назад девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 11-летней девочки, поиски которой велись в Чувашии почти неделю, подозреваемый в ее убийстве задержан, сообщает в четверг СУСК по республике.
"В ходе проведенных неотложных масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Чувашия была истребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска девочки… В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель города Цивильска", — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства убийства. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая и другие, добавляет СУСК.