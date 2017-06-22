В Чувашии нашли тело пропавшей неделю назад девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 11-летней девочки, поиски которой велись в Чувашии почти неделю, подозреваемый в ее убийстве задержан, сообщает в четверг СУСК по республике.

Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери . По данному факту СУСК РФ по Чувашской республике возбудило уголовное дело по признакам убийства. По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой ребенок не вернулся.

"В ходе проведенных неотложных масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Чувашия была истребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска девочки… В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель города Цивильска", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящее время продолжается проведение следственных действий, в том числе и с участием подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства убийства. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая и другие, добавляет СУСК.