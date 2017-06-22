Под Когалымом ищут пропавшего 11-летнего мальчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. Более 130 человек принимают участие в поисках 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня на реке Ингуягун неподалеку от города Когалым (ХМАО), сообщили РИА Новости в местной администрации.

По предварительным данным, вечером понедельника ребенок отправился купаться на речку, после чего не вернулся домой, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. В администрации отмечают, что мальчик был у водоема не один — с другом, который, обнаружив исчезновение товарища, не решился рассказать о произошедшем взрослым.

На следующий день после исчезновения следственный комитет возбудил уголовное дело.

"По данным оперативного штаба, к работам привлечены более 130 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе моторные лодки, гидроцикл, квадрокоптер", — отметили в администрации Когалыма.

Уточняется, что спасателями учреждения "Центроспас-Югория" и водолазами из местного клуба "Лагуна" обследованы дно реки и водная акватория, в поисках помогают представители коренного народа. В общей сложности обследовано более 30 километров.

"Пока поиск положительных результатов не дал. С родственниками мальчика работают психологи. Мероприятия по поиску продолжаются", — резюмировали в муниципалитете.