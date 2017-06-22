Серебренников попросил помощи у зрителей "Гоголь-центра"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Ходова. Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников попросил зрителей поддержать его и вспомнить о спектаклях, проходивших в рамках проекта "Платформа", об этом режиссер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о мошенничестве.

"Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. Сто афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни", — сказал Серебренников.

По его словам, особенно важно вспомнить спектакль "Сон в летнюю ночь", который был сыгран на "Платформе" более 15 раз, а также в Париже в театре Шайо, на фестивале "Балтийский дом".

"А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!!!!! И за то, что его нет и не было, сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал "Платформу"!!! Итак, нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился", — подчеркнул Серебренников.

По его словам, серию спектаклей "Сон в летнюю ночь" в Гоголь-центре с 3 по 8 июля будут начинать заявлением о невиновности их товарищей, попавших в беду.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.

Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013–2015 годах. По обвинению в мошенничестве в составе организованной группы ему грозит до 10 лет заключения.