Экс-замдиректора Спецстроя отправили под домашний арест по делу о взятке

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест бывшего первого заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько, обвиняемого в получении особо крупной взятки и масштабных хищениях бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"В отношении Загорулько судом изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест, срок которого установлен до 17 сентября", — сказала пресс-секретарь.

Ранее Следственный департамент МВД задержал экс-замдиректора Спецстроя Александра Бурякова и бизнесмена Кадыра Караханова, который, по некоторым данным, в разное время занимал руководящие должности в компаниях "Монолитспецстрой" и "Промспецстрой Групп". Обоим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, суд санкционировал их арест. В феврале Буряков, давший показания и признавший вину, был переведен под домашний арест.

По версии следствия, Буряков, войдя в преступный сговор с неустановленными на тот момент лицами, заключал с субподрядчиками договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны России и в ходе строительства похитил более 450 миллиона рублей.

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