В Югре мошенники выманивали деньги под видом сотрудников СК и прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийска в течение двух лет отдавал деньги мошенникам, которые представлялись сотрудниками Следственного комитета, Генпрокуратуры и Центробанка, сообщает местный отдел МВД.

В 2015 году мужчина приобрел косметическое средство у одной из торговых компаний, воспользовавшись информацией на сайте организации. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокурор" утверждал, что компания, реализовавшая ему косметическое средство, умышленно завышала стоимость товара, в связи с этим ее деятельность приостановлена, а в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Потерпевшие могут получить потраченные денежные средства, но при этом им необходимо заплатить "подоходный налог", — рассказали в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники вымогали деньги у жителя ХМАО на протяжении почти двух лет, пользуясь разными предлогами и представляясь сотрудниками прокуратуры, Центрального банка России и Следственного комитета.

"И только спустя два года мужчина понял, что все это время он общался с мошенниками, при этом он уже успел перечислить денежные средства в общей сумме порядка 600 тысяч рублей", — отметили в отделе МВД.

Сообщается также, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело.