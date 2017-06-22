Пропавшего в Челябинской области мальчика неделю ищут спасатели и волонтеры

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Полиция, спасатели и волонтеры более недели ведут поиск уехавшего 14 июня в библиотеку 10-летнего мальчика в городе Касли Челябинской области, так, водолазы обследовали дно пруда и район плотины в городе, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии . Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей.

"Спасатели, полиция, волонтеры продолжают работы по поиску 10-летнего жителя Каслей (Челябинская область). В последние несколько дней они обследовали частный жилой сектор города Касли, лес вдоль трасс "Касли — Кыштым", "Касли — Вишневогорск". Водолазы спецчасти из Челябинска и специалисты аварийно-испытательного подразделения из Трёхгорного с использованием гидросонара обследовали дно Заводского пруда, а также береговую линию юго-западной части озера Большие Касли. Областные спасатели на лодке проводили поиски в районе плотины на городском пруду", — говорится в сообщении.

В среду в Каслях было проведено оперативное совещание, где решено продолжать работы на следующих участках: подворовой обход в Каслях, Уфалейский выезд до железнодорожного переезда, лесной массив до озера Светленькое (Каслинский район), обследование акватории, водолазные работы в озере Светлое (Кыштымский городской округ), уточняется в сообщении.

В поисках принимают участие несколько сотен человек, служебные собаки, большое количество техники, в том числе плавсредства, беспилотные летательные аппараты, участники тщательно прочесывают улицы города, заброшенные дома, стройки, канализационные люки и лесную местность, добавляет МЧС.

Приметы мальчика: рост 110-115 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки синего цвета с белым лампасом по бокам, тёмные кроссовки.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.