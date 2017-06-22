В Астрахани семь человек отравились спиртосодержащей жидкостью

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту отравления пяти взрослых и двух подростков неустановленной спиртосодержащей жидкостью; три человека скончались, еще один находится в коме, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК по Астраханской области.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту отравления жителей Ахтубинского района неустановленной спиртосодержащей жидкостью", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с неустановленной жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта. Парни доставили канистру домой к одному из них и разбавили ее содержимое водой для употребления. К "застолью" молодых людей присоединились двое соседей, мужчина и женщина.

Отмечается, что во вторник все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. В среду один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Один мужчина находится в коме, еще один в тяжелом состоянии. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних: племянника одного из погибших и его друга. Вечером во вторник 14-летние мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. Организована оперативная доставка детей спецтранспортом в медицинские учреждения областного центра.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.