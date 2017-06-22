В Челябинске бывшего полицейского осудили на три года за взяточничество

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Суд приговорил бывшего руководителя отдела полиции Челябинска Евгения Менделя к трем годам колонии общего режима и крупному штрафу за получение взяток, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, Мендель в 2016 году, являясь начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску, получил через посредников взятку на общую сумму не менее 140 тысяч рублей за информацию о будущих проверках незаконной игорной деятельности полицией и прокуратурой.

Преступление было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД.

"Тракторозаводским райсудом Менделю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей, а также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в получении взятки, уточняется в сообщении.