Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг на Курильских островах, сообщила РИА Новости специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в 13:41 (05:41 мск) с эпицентром в 127 километрах южнее острова Итуруп, в координатах 44,7 с.ш., 152,2 в.д. Глубина гипоцентра составила 51 километр", — сообщила Семеня.

Она добавила, что толчки силой 4 балла ощутили жители Итурупа в Курильске и Рейдово. В сёлах Горное и Горячие ключи сила землетрясения составила 3 балла.

Сейчас сейсмологи ждут данных с соседних островов Кунашира и Шикотана.

По данным пресс-службы МЧС России по Сахалинской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала.