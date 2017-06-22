Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг на Курильских островах, сообщила РИА Новости специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.
Она добавила, что толчки силой 4 балла ощутили жители Итурупа в Курильске и Рейдово. В сёлах Горное и Горячие ключи сила землетрясения составила 3 балла.
Сейчас сейсмологи ждут данных с соседних островов Кунашира и Шикотана.
По данным пресс-службы МЧС России по Сахалинской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала.