В Забайкалье локализовали большую часть пожаров

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае локализована большая часть лесных пожаров на площади чуть менее 1,8 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов в четверг.

По информации ведомства, за сутки потушено 27,5 гектара леса. Ранее сообщалось, что в крае горит чуть менее 1,8 тысяч гектаров тайги.

"По состоянию на 08.00 22 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют два лесных пожара в Хилокском и Кыринском районах близ населенных пунктов Хапчеранга, Дайгурна общей площади пять гектаров. Кроме того, лесной пожар в Акшинском и Петровск-Забайкальском районах близ населенных пунктов Нарасун, Алентуй локализованы на общей площади 1762 гектаров. Также один лесной пожар локализован в Дульдургинском районе в Национальном парке "Алханай" на площади 0,21 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работают 167 человек и 22 единицы техники.